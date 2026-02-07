Ultime News

Nicolò Govoni a CremonaOggi: "Un onore rappresentare la pace alle Olimpiadi"

di Giovanni Rossi

Durante la cerimonia di apertura delle olimpiadi Milano-Cortina 2026, il giovane cremonese ha portato la bandiera olimpica insieme ad altre sette personalità

Ancora non si spegne l’emozione per la magica notte inaugurale delle olimpiadi Milano-Cortina 2026. Uno show a 360 gradi, che ha celebrato le eccellenze italiane ma anche valori universali come la pace e l’armonia. Tra i protagonisti anche il cremonese Nicolò Govoni, fondatore dell’organizzazione umanitaria Still I Rise. A lui, insieme ad altre sette personalità da tutto il mondo, l’onore di portare la bandiera olimpica nello stadio di San Siro. A CR1 Govoni racconta quelle emozioni, vissute in prima persona:

“Grandissima emozione a San Siro: portare la bandiera olimpica insieme a sette personaggi di grandissimo calibro. È un’emozione grande, perché sai che stai rappresentando non solo l’Italia, ma la pace. Ti hanno dato la responsabilità e l’onore di incarnare la pace davanti al mondo”.

Continua Govoni: “In quei momenti hai due miliardi di spettatori che contano su di te per portare un messaggio di speranza. Spero di aver fatto la mia parte e penso che porterò questo momento per tutta la vita all’interno del mio cuore”.

