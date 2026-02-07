Migliori Università d'Europa, la classifica: primato italiano per il Politecnico

È stata pubblicata la classifica QS World University Rankings: Europe 2026, che riunisce le migliori università europee. Dalla graduatoria emerge un dato positivo per l’Italia: salgono a 65 gli atenei italiani presenti: il nostro Paese è il quarto più rappresentato in Europa. Al primo posto assoluto si conferma l’Università di Oxford, nel Regno Unito.

Guardando alle sedi universitarie cremonesi, spicca il Politecnico di Milano, che si posiziona al 45° posto in Europa. Si tratta dell’ateneo italiano con il punteggio più alto nella classifica europea ed è anche la prima università del Sud Europa. Tra i criteri che ne trainano il risultato c’è l’occupabilità post laurea, con un punteggio di 98,9 su 100.

Buono anche il piazzamento dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 136ª in Europa, che ottiene addirittura il punteggio massimo per gli scambi internazionali, sia in uscita sia in entrata (rispettivamente 100/100 e 99,9/100).

Bene anche l’Università di Pavia, presente a Cremona con la sede di Musicologia, che si colloca al 178° posto della classifica. Più in basso le altre Università. In totale l’analisi ha preso in considerazione oltre 900.

© Riproduzione riservata