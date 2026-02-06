Olimpiadi Milano Cortina: i cremonesi alla cerimonia di apertura a San Siro

Alle 20 gli occhi del mondo intero saranno puntati sullo stadio di San Siro dove inizierà la cerimonia di apertura dei giochi olimpici Milano Cortina 2026. La sfilata delle 92 delegazioni avverrà in ordine alfabetico, con l’eccezione della Grecia che, come da tradizione, la inaugurerà e, naturalmente, della chiusura con l’Italia padrona di casa. Ci saranno dei cremonesi presenti, ciascuno con il suo ruolo: ci sarà Nicolò Govoni, presidente di Still I Rise, che sarà uno dei 10 portabandiera olimpici. Un ruolo di grande prestigio.

Ci sarà anche Elisabetta Salvadori, cremonese d’origine, a capo da un anno e mezzo della sezione Food&Beverage di Milano Cortina 2026. Classe 1966, Salvadori si è occupata, insieme ad un team di 60 persone, di stilare i menù per le diverse delegazioni e per il pubblico, per un totale di oltre 3 milioni di piatti tra Olimpiadi e Paralimpiadi. E ancora, Gaia Tesino, giovane ballerina di 21 anni originaria di Bagnolo Cremasco, farà parte del corpo di ballo selezionato a Milano per lo show inaugurale, ideato e curato dalla coreografa Macia Del Prete. La sua esibizione sarà inserita nella performance musicale di Ghali. Non mancano una serie di volontari cremonesi: tra i tanti anche Gianpaolo Fattori, di San Martino del Lago, già stato tedoforo a Londra 2012. Sugli spalti ad assistere allo show milanese ci sarà anche Chiara Ferragni.

A San Siro, nel loro ruolo politico, anche i consiglieri regionali Matteo Piloni e Riccardo Vitari.

A Milano Cortina poi presenti, nel periodo olimpico, nelle sedi montane, uomini della Protezione civile della Provincia di Cremona e anche alcuni medici dell’Asst di Cremona “in trasferta” sulle nevi.

