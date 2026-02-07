Tenta un furto in centro a Cremona: i Carabinieri arrestano un 35enne

Un tentativo di furto in un appartamento nel centro di Cremona si è concluso con l’arresto in flagranza del responsabile, un uomo di 35 anni, bloccato dai militari mentre tentava di allontanarsi dal luogo del crimine.

Il malvivente, convinto probabilmente di aver messo a segno l’ennesimo colpo indisturbato, è stato invece fermato grazie alla sinergia tra la tecnologia di sicurezza domestica e la rapidità d’azione delle forze dell’ordine.

La vicenda ha avuto inizio quando il proprietario dell’abitazione, che in quel momento si trovava fuori casa, ha ricevuto una notifica dal proprio sistema di allarme che segnalava un’intrusione in corso nell’appartamento, contattando immediatamente il numero di emergenza 112.

Tempestiva la reazione della Centrale Operativa dei Carabinieri di Cremona: in pochi minuti i militari sono giunti sul posto e si sono precipitati su per le scale dell’edificio per intercettare l’intruso.

I Carabinieri hanno bloccato il ladro proprio all’ingresso dell’abitazione, mentre tentava di uscire. Le verifiche immediate hanno permesso di ricostruire la dinamica: il 35enne aveva forzato la porta d’ingresso e messo a soqquadro l’appartamento alla ricerca di oggetti di valore.

Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso sia dei monili appena rubati dall’abitazione, sia degli arnesi utilizzati per rompere la serratura ed introdursi all’interno; tutta la refurtiva recuperata è stata immediatamente restituita ai legittimi proprietari.

L’uomo, condotto in caserma per gli accertamenti, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato in abitazione e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma “Santa Lucia” in viale Trento e Trieste, in attesa del rito per direttissima fissato per questa mattina.

L’arresto è stato così convalidato e nei suoi confronti è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere ed il rinvio dell’udienza al prossimo 5 marzo.

L’attività di servizio, frutto del quotidiano operato dell’Arma dei Carabinieri sul territorio, si inserisce in un più ampio contesto d’azione sinergica tra le Forze di polizia, concertato sotto coordinamento della Prefettura di Cremona, volto ad implementare i servizi di prevenzione e contrasto ai furti in appartamento nei quartieri cittadini maggiormente colpiti dal fastidioso fenomeno, opportunamente mappati per incidenza e caratteristiche degli episodi verificatisi.

L’arresto evidenzia anche due importanti aspetti, complementari all’attività di prevenzione, che hanno portato al favorevole esito dell’intervento: la presenza di un efficiente sistema antintrusione all’interno dell’abitazione e la celerità con la quale, ricevuto l’avviso di allarme sul proprio cellulare, il proprietario ha richiesto l’intervento dell’Arma dei Carabinieri. Intervento giunto con altrettanta immediatezza, tale da poter cogliere ancora “con le mani nel sacco” il ladro ed arrestarlo in flagranza.

Da parte degli agenti arriva poi un monito: molti furti in appartamento nascono come truffe, a danno spesso di persone anziane. Non sono rari i casi in cui le vittime vengono avvicinate in casa da sedicenti poliziotti o Carabinieri o da finti incaricati di un pubblico servizio (tecnici del gas, della luce o dell’acqua, tra i più diffusi) che dietro al pretesto di un controllo o di dover fare verifiche agli apparati domestici distraggono i proprietari per rovistare e derubarli. In questi casi, l’invio è quello di chiamare il 112.

La segnalazione va fatta anche quando il timore non riguardi se stessi ma i propri vicini.

