Cronaca

Furti al quartiere Villetta: svaligiati una cinquantina di garage

di Laura Bosio

I malviventi hanno agito prendendo di mira cantine e garage tra via Giuseppina, via Ippocastani e strade limitrofe. I furti sono avvenuti nella notte tra sabato e domenica

Una foto di via Giuseppina (Foto StudioB12)
Raffica di furti al quartiere Villetta di Cremona nella notte tra sabato e domenica.

Quasi una cinquantina i colpi messi a segno in cantine e garage tra via Giuseppina, via Ippocastani e strade limitrofe.

I ladri, quasi sicuramente una banda organizzata e ben strutturata, sono entrati in azione col favore delle tenebre, sfruttando buio e rapidità d’azione.

Hanno aperto le porte e portato via tutto ciò che poteva essere rivendibile o di valore. Principalmente utensili e attrezzi.

Via Giuseppina

 

Solo la mattina successiva gli ignari proprietari si sono resi conto di quanto accaduto.

Una pioggia di denunce è arrivata quindi negli uffici della Questura, che ora dovrà indagare sulla vicenda. Intanto è in corso la quantificazione dei danni.

Un ruolo importante potranno averlo eventuali telecamere presenti in zona o nelle strade limitrofe, che potrebbero consentire di individuare anche i movimenti della banda, la targa e la tipologia di mezzi utilizzati, la strada di arrivo e la via di fuga.

La raffica di furti dello scorso weekend si inserisce in un contesto di razzie che sta colpendo diversi quartieri di Cremona, in particolare il Boschetto, Sant’Ambrogio e Giordano-Cadore.

