Quartiere Sant’Ambrogio senza pace: ancora furti, anche con i residenti in casa

Non c’è pace per i residenti del quartiere Sant’Ambrogio che continuano a subire furti. Gli ultimi di una lunga serie sono stati commessi l’altra sera verso le 19 in via Lorenzo De Beci. Prese di mira soprattutto le villette. Quando c’è stata l’incursione dei ladri, i residenti erano appena usciti. I malviventi, che evidentemente ne hanno studiato le abitudini e gli spostamenti, ne hanno approfittato, riuscendo ad intrufolarsi all’interno dell’abitazione. In pochissimi minuti si sono appropriati di denaro e preziosi per poi allontanarsi indisturbati.

Ci hanno provato un’ora dopo anche nella villetta vicina, questa volta incuranti del fatto che i residenti fossero in casa. I proprietari si trovavano a piano terra, mentre i ladri sono entrati al piano superiore. In entrambi i casi indaga la polizia, ma riuscire ad individuare questi topi d’appartamento, se non colti sul fatto, è arduo. Fatto sta che i residenti del quartiere Sant’Ambrogio, come d’altra parte quelli del Boschetto, anche loro presi di mira innumerevoli volte, sono esasperati e lanciano un grido d’allarme: “Fate qualcosa, non ne possiamo più”.

Alla fine dello scorso mese, a Sant’Ambrogio, c’era stata una vera e propria escalation di razzie in casa, soprattutto nel gruppo di villette tra San Zeno e Negroni. Segnalati sia furti consumati che tentati. A preoccupare è il fatto che i malviventi, in certi casi, agiscano nonostante le famiglie siano in casa. A gennaio, ad esempio, sono entrati in una casa all’ora di cena mentre i residenti erano a tavola.

Insospettiti dai rumori, erano andati a controllare e avevano trovato la finestra del salotto completamente spalancata. Il portagioie in camera da letto era stato svuotato. Nell’ultima ondata di furti, alcune famiglie hanno addirittura ricevuto la visita dei ladri per tre volte in pochi giorni.

Il fenomeno dei furti in casa, come è emerso anche dai dati resi noti nel corso della cerimonia di apertura dell’anno giudiziario, ha registrato un aumento esponenziale. Basti pensare che in un anno le razzie in abitazione a carico di ignoti sono passate da 91 a 1213.

