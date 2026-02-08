Clima teso in zona Po dopo l'aggressione al direttore dell'Eurospar

Ieri, l’aggressione da parte di un uomo ubriaco – poi identificato in un 42enne italiano, senza fissa dimora – al direttore dell’Eurospar di via Giordano. Nella stessa giornata, la segnalazione sui social da parte di un residente del quartiere Po, circa la presenza di un uomo in bicicletta che urlava e inveiva senza ragione contro chi gli capitava di incontrare.

Probabilmente uno squilibrato, magari anche solo minaccioso senza l’intenzione reale di fare del male, ma una situazione sufficiente a giustificare la paura di un’aggressione.

Secondo la descrizione del residente, l’uomo, italiano, circolava in bicicletta nella zona di Cristo Re e insultava con fare aggressivo i passanti. E’ stata quindi allertata la polizia locale.

Clima teso nel quartiere Po, dove sempre ieri un genitore in uscita da una canottieri aveva segnalato che un gruppo di ragazzi di una squadra di calcio aveva preso a sassate la sua auto e solo per poco non era stato colpito il parabrezza.

