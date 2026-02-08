L'amore oltre la vita: ha vegliato il corpo della padrona, ora Pick cerca una nuova casa

Per giorni non l’ha mai lasciata. Sotto una pioggia battente, nel fango della golena, Pick, cagnolino di sei anni, è rimasto lì, immobile, a vegliare il corpo della sua amata padrona, Vanna Bini, 72enne di Isola Pescaroli deceduta a inizio settimana nei boschi del Po a Torricella del Pizzo, in seguito ad un malore.

All’arrivo dei soccorsi sul posto, chiamati da un cacciatore che aveva rinvenuto il cadavere, Pick non ha voluto sentir ragioni: è sempre rimasto vicino alla sua amata padrona, per proteggerla. E così aveva fatto per giorni, sotto la pioggia battente del maltempo d’inizio settimana, sfidando freddo e fame. Non l’ha mai abbandonata.

Ora Pick è orfano di Vanna e il suo sguardo porta ancora il peso di quella perdita. Questo piccolo amico a quattro zampe dalla fedeltà inossidabile, cerca una seconda possibilità: una casa dove possa ritrovare il calore e l’amore che ha perso così tragicamente.

Al momento Pick è al sicuro, con chi si sta prendendo cura di lui. Ma ha bisogno di una famiglia che possa adottarlo. Per informazioni, contattare Anna al numero 3314344041.

