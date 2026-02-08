Ultime News

L'amore oltre la vita: ha vegliato il corpo della padrona, ora Pick cerca una nuova casa

Era rimasto a fianco di Vanna Bini, 72enne di Isola Pescaroli deceduta a inizio settimana nei boschi del Po a Torricella del Pizzo, in seguito ad un malore

Il fedele cagnolino Pick
Per giorni non l’ha mai lasciata. Sotto una pioggia battente, nel fango della golena, Pick, cagnolino di sei anni, è rimasto lì, immobile, a vegliare il corpo della sua amata padrona, Vanna Bini, 72enne di Isola Pescaroli deceduta a inizio settimana nei boschi del Po a Torricella del Pizzo, in seguito ad un malore.

All’arrivo dei soccorsi sul posto, chiamati da un cacciatore che aveva rinvenuto il cadavere, Pick non ha voluto sentir ragioni: è sempre rimasto vicino alla sua amata padrona, per proteggerla. E così aveva fatto per giorni, sotto la pioggia battente del maltempo d’inizio settimana, sfidando freddo e fame. Non l’ha mai abbandonata.

Ora Pick è orfano di Vanna e il suo sguardo porta ancora il peso di quella perdita. Questo piccolo amico a quattro zampe dalla fedeltà inossidabile, cerca una seconda possibilità: una casa dove possa ritrovare il calore e l’amore che ha perso così tragicamente.

Al momento Pick è al sicuro, con chi si sta prendendo cura di lui. Ma ha bisogno di una famiglia che possa adottarlo. Per informazioni, contattare Anna al numero 3314344041.

 

Pick mentre veglia in golena il corpo della padrona Vanna Bini

