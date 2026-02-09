Incendio Magic Pack, ordinanza a Gadesco: “Chiudere le finestre e limitare spostamenti”

Un’ordinanza urgente è stata emanata dal sindaco di Gadesco Pieve Delmona, Chiara Uggeri, a seguito all’incendio che ha coinvolto la Magic Pack di Gadesco Pieve Delmona.

Il documento, con effetto immediato, impone, per i residenti e le strutture nel raggio di un chilometro dalla fabbrica, la chiusura di tutti gli infissi esterni, sia nelle abitazioni sia negli edifici industriali, e il divieto di utilizzo di climatizzatori e pompe di calore che prelevano aria dall’esterno.

È inoltre raccomandato limitare la permanenza prolungata all’aperto, in particolare per quanto riguarda le attività ludico-sportive, e ridurre la circolazione ai soli casi di stretta necessità.

Particolare attenzione viene rivolta anche agli orti e alle coltivazioni: è stato disposto il divieto di consumare frutta e verdura coltivate all’interno della fascia dei mille metri dall’azienda interessata dall’incendio, in attesa degli esiti delle analisi ambientali.

La decisione del sindaco deriva dalle indicazioni fornite da Ats Val Padana, che ha invitato l’amministrazione comunale ad adottare misure precauzionali, che resteranno in vigore fino a quando Arpa non avrà completato i controlli sulle matrici ambientali – aria, suolo e acqua – per valutare eventuali ulteriori provvedimenti.

