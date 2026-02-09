La pallacanestro su CR1: Vanoli e Juvi, due vittorie che pesano nella lotta salvezza

Nuovo appuntamento con Basket&Co, in onda alle 22 su CR1, condotto da Maria Cristina Coppola e Alberto Guarneri. Al centro della puntata le due vittorie che hanno segnato il weekend del basket cremonese: quella della Vanoli Basket Cremona, tornata al successo al PalaRadi contro Cantù, e quella della Ferraroni Juvi Cremona, corsara sul campo della Tezenis Verona.

Due affermazioni pesanti in chiave classifica e nella lotta salvezza, che verranno analizzate con i protagonisti. In studio e ai microfoni di CR1 spazio innanzitutto a Payton Willis, MVP della gara contro Cantù, autore della sua miglior prestazione stagionale: 25 punti, 3 recuperi, 3 rimbalzi e 5 assist, per 31 di valutazione. Con lui anche Giovanni Veronesi, decisivo nei momenti chiave del match con canestri di grande personalità e un contributo difensivo di alto livello, tra i trascinatori della vittoria biancoblù.

Nel corso della puntata verrà proposta anche l’analisi di Carlo Campigotto, assistant coach della Vanoli, che ha guidato la squadra per gran parte della partita dopo l’espulsione di Pierluigi Brotto, offrendo uno sguardo tecnico e lucido sulla gestione del match.

Ampio spazio, come sempre, anche alla Ferraroni Juvi Cremona, capace di espugnare Verona superando una Tezenis in difficoltà di risultati ma tutt’altro che arrendevole, ma che ha dovuto vedersela con Kadeem Allen, MVP della sfida, fondamentale nel dare equilibrio alla squadra e nel segnare canestri pesanti nei momenti decisivi. Sentiremo le parole di coach Luca Bechi al termine della partita.

Tutto questo a Basket&Co, come sempre il lunedì sera alle 22 su CR1 e in streaming su cr1.it.

© Riproduzione riservata