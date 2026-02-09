Team event: l’Italia difende il podio nei liberi e conquista il bronzo ai Giochi Olimpici

Un bronzo azzurro nel team event di pattinaggio di figura che ha il sapore di impresa. Merito di Charlène Guignard e Marco Fabbri (danza sul ghiaccio), Sara Conti e Niccolò Macii (coppie di artistico), Lara Naki Gutmann (singolo femminile), Daniel Grassl e Matteo Rizzo, che hanno gareggiato rispettivamente nel programma corto e libero del singolo maschile. L’Italia conquista così a Milano la sua prima medaglia olimpica nella competizione a squadre, il terzo podio a cinque cerchi in questa disciplina, dopo i bronzi di Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio nella danza sul ghiaccio a Salt Lake City 2002 e quello di Carolina Kostner nell’artistico femminile a Sochi 2014.

All’Ice Skating Arena la squadra azzurra sale sul terzo gradino del podio col punteggio totale di 60 punti alle spalle solo di Stati Uniti (69, oro) e Giappone (68, argento). È la prova perfetta di Matteo Rizzo nell’ultimo segmento, il free program del singolo maschile, a regalare la nona medaglia (un oro, due argenti e sei bronzi) di Milano Cortina 2026 all’Italia Team in una finale che è iniziata nella serata di sabato 7 febbraio con i nove punti guadagnati da Charlène Guignard e Marco Fabbri nella danza libera.

L’Italia si è dunque presentata al programma libero delle coppie sul terzo gradino del podio provvisorio, un piazzamento che Sara Conti e Niccolò Macii hanno difeso con successo. Otto i punti conquistati dalla coppia azzurra, prima del libero del singolo femminile con Lara Naki Gutmann nuovamente protagonista (sette punti). Infine, nel segmento finale, è stato il turno di Matteo Rizzo, che ha preso il posto di Daniel Grassl, sceso sul ghiaccio in occasione dello short program. Il pattinatore romano ha messo in scena un programma libero da incorniciare, che ha permesso all’Italia di incamerare altri otto punti e di respingere gli ultimi assalti da parte della Georgia (quarta con 56 punti) e del Canada (quinta con 54).

Coni.it

© Riproduzione riservata