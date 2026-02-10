Curling, Constantini e Mosaner di bronzo nel doppio misto: superata 5-3 la Gran Bretagna

Per la seconda edizione consecutiva Stefania Constantini ed Amos Mosaner fanno breccia sul podio olimpico. Sul ghiaccio del Cortina Curling Olympic Stadium, dopo lo storico oro conquistato quattro anni fa nell’edizione cinese di Pechino, infatti, il binomio tricolore si è assicurato il bronzo nel torneo di doppio misto, ponendo la propria firma sulla seconda medaglia dell’Italia del curling nella storia dei Giochi Invernali.

I campioni mondiali in carica, dopo aver terminato il round robin al secondo posto (sei vittorie e tre sconfitte) ed aver ceduto il passo per 9-8 nella semifinale disputata contro gli Stati Uniti di Cory Thiesse e Korey Dropkin, nel bronze medal match si sono trovati davanti la temibile Gran Bretagna di Jennifer Dodds e Bruce Mouat, giustiziera degli azzurri (9-6) nell’ottavo incontro della fase preliminare.

Questa volta però, accompagnati dal caloroso tifo dell’impianto ampezzano, ad esultare sono stati Constantini e Mosaner, che hanno avuto la meglio nei confronti della formazione britannica con lo score finale di 5-3. Un match estremamente tattico e dal basso punteggio si è deciso soltanto a cavallo dell’ultimo end. Qui l’Italia (sopra per 4-3) ha potuto effettuare l’ultimo tiro che ha chiuso definitivamente i conti, consegnando al nostro Paese il punto definitivo ma soprattutto l’11ª medaglia (due ori, due argenti e sette bronzi) a Milano Cortina 2026.

