Short track, storico oro per gli azzurri della staffetta mista a Milano Cortina

La 10ª medaglia dell’Italia Team a Milano Cortina 2026 coincide con lo storico oro della staffetta mista azzurra di short track, che si conferma sul podio olimpico migliorando l’argento di quattro anni fa nell’edizione di Pechino 2022. Il quartetto azzurro – composto da Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel – ha dominato la finale disputata sulla distanza dei 2.000 metri dell’Ice Skating Arena. A mettersi al collo la medaglia sono anche Chiara Betti e Luca Spechenhauser, impiegati sul ghiaccio milanese rispettivamente nella prima semifinale e nella batteria d’apertura dei quarti di finale che ha visto l’Italia arrivare seconda alle spalle dei Paesi Bassi. Nel penultimo atto, poi, il team azzurro è riuscito a tagliare il traguardo davanti a Cina, Paesi Bassi e Francia, staccando così il pass per la finale A riservata alle migliori quattro Nazionali.

Nell’atto conclusivo l’Italia è salita al comando nel quinto giro, consolidando il vantaggio su Canada (argento) e Belgio (bronzo). Si tratta del quarto oro per l’Italia nello short track nella storia olimpica. Un trionfo a squadre che ha un sapore ancora più speciale per Arianna Fontana, l’atleta italiana più decorata di sempre ai Giochi Invernali, che, a 20 anni dal bronzo di Torino 2006 nella staffetta femminile, si mette al collo la 12ª medaglia (tre ori, quattro argenti, cinque bronzi) in carriera, una sola in meno dello schermidore Edoardo Mangiarotti, che detiene il primato di sportivo italiano più medagliato (sei ori, cinque argenti e due bronzi) di tutti i tempi, considerando anche le edizioni a cinque cerchi estive.

