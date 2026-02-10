Dal dramma alla rinascita: ha vegliato l'amata padrona, ora Pick è stato adottato

“Oggi vi racconterò una storia…”: inizia così il post di Anna Cler, colei che nel fango della golena torricellese, mercoledì scorso, ha recuperato il cane Pick dopo giorni che vegliava sul corpo dell’amata padrona Vanna Bini, deceduta per un malore dopo un’uscita di strada con l’auto.

Una storia, quella scritta da Anna, che ha trovato un epilogo di rinascita per il cagnolino: Pick è stato adottato da una famiglia che già conosceva lui e la defunta padrona Vanna, e che gli vorrà un mondo di bene. La signora Silvana, di Pieve d’Olmi, lo ha accolto nella sua casa dove vivono già una cagnolona e un micio.

Pick, che aveva quindi già familiarità con l’ambiente, si è trovato subito a suo agio e l’adozione è avvenuta in maniera quasi naturale. Quella di Pick è “una di quelle storie che iniziano nel peggiore dei modi, ma che poi magicamente finiscono in quello migliore“: scrive Anna. “Pick – prosegue il post – il cagnolino che per giorni ha vegliato la sua mamma in mezzo al niente sotto una pioggia battente ha trovato la sua nuova famiglia. Ma non è solo una famiglia, è una famiglia che lo conosceva già che conosceva la sua mamma e che ha aiutato spesso la signora Vanna. Pick non solo avrà una nuova famiglia umana, ma anche una compagnia di fratelli pelosi”.

“Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato a condividere la storia di Pick”, aggiunge Anna, che poi ringrazia anche la nostra testata per la diffusione della notizia: “ha permesso a questa famiglia di mettersi in contatto con me. Quindi, a questo punto, la frase con cui voglio concludere questa storia è: come nelle favole, Pick adottato!”.

© Riproduzione riservata