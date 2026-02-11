Il 20 settembre torna la maratonina, Ghezzi: "Ora c'è da correre, in tutti i sensi"

Il comitato organizzativo della maratonina di Cremona conferma le indiscrezioni: la mezza maratona tornerà il 20 settembre 2026. Come capofila dell’organizzazione ci sarà lo Stradivari Team e il presidente Massimo Ghezzi, sostenuti dal Marathon Cremona di Ervano Vicini, mente le altre squadre podistiche cittadine hanno già confermato di voler partecipare al nuovo corso della maratonina.

A parlare è Massimo Ghezzi, fin dai primi giorni dalla notizia della possibile scomparsa della HMC in prima linea per salvare un patrimonio sportivo della città: “Prima di tutto ci tengo a ringraziare i Cremona Runners che hanno portato tantissime persone a correre grazie alla loro gara, in particolare vorrei ringraziare Mario Pedroni, il collante che ha permesso a questo evento di arrivare a 24 edizioni di successi e di beneficenza. Siamo all’inizio di un nuovo percorso, ma sono convinto che la nostra esperienza in ambito sportivo potrà garantire una bella gara che possa anche essere una festa per tutta la città”.

Sulle novità Ghezzi non si sbottona: “Stiamo valutando se fare o meno anche una gara non competitiva, ma ora ci sono tante cose da pensare tra il percorso, il nome e molto altro… Ora c’è da correre, in tutti i sensi”

