La Fondazione Stauffer si aggiudica l'ex teatro Politeama di Cremona
Dopo ben cinque tentativi di vendita andati deserti, la base d’asta dell'immobile di via Cesare Battisti era scesa drasticamente da 480.000 a 53.490 euro
Il destino dell’ex teatro Politeama di Cremona, per anni simbolo di un inesorabile declino urbano, è arrivato ad una svolta.
La Fondazione Stauffer si è aggiudicata l’immobile all’asta, sottraendo l’antico “Verdi” di via Cesare Battisti all’abbandono per consegnarlo a un progetto di respiro internazionale.
Dopo ben cinque tentativi di vendita andati deserti, la base d’asta era scesa drasticamente: partendo da un valore stimato di 480.000 euro, l’offerta minima è stata fissata a 53.490 euro, rendendo possibile l’acquisizione.
Nelle intenzioni della Fondazione Stauffer, la creazione di una “Casa dei Liutai” dedicata all’artigianato cremonese di settore.
