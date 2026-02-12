Ultime News

Cronaca

La Fondazione Stauffer si aggiudica l'ex teatro Politeama di Cremona

Dopo ben cinque tentativi di vendita andati deserti, la base d’asta dell'immobile di via Cesare Battisti era scesa drasticamente da 480.000 a 53.490 euro

L'interno dell'ex teatro Politeama
Il destino dell’ex teatro Politeama di Cremona, per anni simbolo di un inesorabile declino urbano, è arrivato ad una svolta.

La Fondazione Stauffer si è aggiudicata l’immobile all’asta, sottraendo l’antico “Verdi” di via Cesare Battisti all’abbandono per consegnarlo a un progetto di respiro internazionale.

Dopo ben cinque tentativi di vendita andati deserti, la base d’asta era scesa drasticamente: partendo da un valore stimato di 480.000 euro, l’offerta minima è stata fissata a 53.490 euro, rendendo possibile l’acquisizione.

Nelle intenzioni della Fondazione Stauffer, la creazione di una “Casa dei Liutai” dedicata all’artigianato cremonese di settore.

