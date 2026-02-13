Irruzione in casa nella notte: 84enne si trova faccia a faccia con i ladri

Furto nella notte, intorno alle tre, a Postino di Dovera, dove cinque uomini incappucciati e armati hanno fatto irruzione nell’abitazione di un imprenditore di 84 anni, e già vittima di una rapina nella stessa casa da parte di falsi finanzieri tre anni fa.

Secondo la ricostruzione dell’uomo, raccontata ai Carabinieri di Vailate, i malviventi sarebbero entrati da una finestra della sala-cucina attraverso una scala trovata all’esterno, il proprietario si sarebbe svegliato e li avrebbe messi in fuga, dopo che la casa era stata messa a soqquadro alla ricerca di denaro e oggetti preziosi. Ancora da quantificare il bottino.

Non risultano al momento violenze ai danni dell’imprenditore e dei suoi familiari. Sul posto la pattuglia proprio di Vailate per il sopralluogo e l’aliquota radiomobile di Crema che ha controllato la zona a caccia dei responsabili in fuga.

