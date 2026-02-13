Olimpiadi Invernali Milano Cortina, l'Italia è salita a quota 17 medaglie

E’ salito a quota 17 medaglie il bottino dell’Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, dopo l’oro di Francesca Lollobrigida nei 5.000 metri, l’argento di Arianna Fontana nei 500 metri femminili e il bronzo nel team relay dello slittino.

Francesca Lollobrigida si concede il bis di medaglie d’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026 e vola sempre di più nella storia. Dopo il magico successo nei 3.000 metri con tanto di record olimpico, infatti, la pattinatrice di velocità di Frascati si è messa alle spalle tutte le avversarie anche nel format più lungo dei 5.000 metri, distanza in cui detiene il titolo iridato in virtù del successo firmato nel marzo dello scorso anno in occasione dei Mondiali norvegesi di Hamar. Ha fluttuato ad ampie falcate verso la leggenda la neo-trentacinquenne laziale, diventata la prima italiana di sempre (donna o uomo) della disciplina a trionfare in due prove olimpiche in ambito individuale.

Arianna Fontana pattina veloce nella leggenda. Nella prima serata di finali individuali di short track ai Giochi Milano Cortina 2026, due giorni dopo aver guidato la staffetta mista azzurra alla conquista della medaglia d’oro, la trentacinquenne valtellinese ha messo le proprie mani sull’argento nei 500 metri femminili, distanza in cui adesso può vantare cinque podi consecutivi a livello olimpico dopo il bronzo di Vancouver 2010, l’altro argento di Sochi 2014 e i due ori centrati rispettivamente a Pyeongchang 2018 e Pechino 2022. Ma questa per la campionessa azzurra è soprattutto la 13ª medaglia in carriera (ottava in ambito individuale), quella che le ha permesso di muovere un ulteriore passo in avanti nel libro di storia dello sport azzurro eguagliando il record dello schermidore Edoardo Mangiarotti, detentore in solitaria (fino a questa sera) del primato di atleta italiano più medagliato (sei ori, cinque argenti e due bronzi) di tutti i tempi prendendo in considerazione anche le edizioni a cinque cerchi estive.

L’Italia non fallisce l’appuntamento con il podio nel team relay. Nella staffetta a squadre miste, gara che ha fatto calare il sipario sul programma olimpico dello slittino ai Giochi di Milano Cortina 2026, la formazione composta (in ordine di apparizione) da Verena Hofer (singolo femminile), Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner (doppio maschile), Dominik Fischnaller (singolo maschile) ed Andrea Voetter/Marion Oberhofer (doppio femminile) si è messa al collo una preziosa medaglia di bronzo.

