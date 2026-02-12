Cremonese, Maleh: "Conta il lavoro in settimana, così arrivano i risultati"

Entusiasmo, concretezza e grande voglia di mettersi a disposizione. Il nuovo centrocampista della Cremonese Youssef Maleh ha raccontato le sue prime sensazioni in grigiorosso, parlando dell’impatto con squadra e staff, del lavoro quotidiano in vista della sfida contro il Genoa e degli obiettivi personali e collettivi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come sono andati questi tuoi primi giorni da giocatore della Cremonese?

“Sono molto contento di essere qua, conoscevo già mister e staff, ma anche chi non conoscevo mi ha accolto benissimo, stiamo lavorando per tornare a fare punti, quello è l’obiettivo”.

Come state vivendo a livello di spogliatoio l’avvicinamento alla partita contro il Genoa?

“Conosciamo l’importanza della partita, stiamo lavorando sodo, arriveremo pronti, sappiamo che è uno scontro diretto e sarà fondamentale. Non bisogna caricarla troppo, penso che vivendo la settimana bene e lavorando bene puoi arrivare pronto, attraverso la prestazione può arrivare il risultato. La domenica è il risultato della settimana”.

Eri stato vicino alla Cremonese già la scorsa estate…

“C’era già questa possibilità la scorsa estate, non si è concretizzata, ma sono felice di essere qui ora, non penso a quest’estate, ma a oggi”.

In quale ruolo a centrocampo ti trovi meglio?

“Io ho ricoperto tutti i ruoli del centrocampo, sono a disposizione del mister, l’importante è l’atteggiamento di come si interpreta il ruolo”

Sei già abituato a lavorare per la salvezza, come vedi in questo senso la Cremonese?

“Sicuramente la Cremonese ha fatto un grande girone d’andata, penso che faccia parte del percorso avere momenti di down, l’importante è lavorare e tornare a fare punti per ritrovare l’entusiasmo delle prime giornate”.

