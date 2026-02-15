Djuric e quel gol sfiorato di testa nella ripresa: "Forse potevo fare meglio"

Prima gara da titolare per Milan Djuric, dopo il suo ritorno alla Cremonese in occasione della recente parentesi di mercato invernale. La punta bosniaca ha commentato in conferenza stampa il pareggio contro il Genoa.

E’ un pareggio che può ridare morale alla squadra?

“Da qualcosa bisognava ripartire dopo tre sconfitte di fila. Sarebbe piaciuta a tutti una bella vittoria. Avremmo meritato qualcosa in più a livello di occasioni. La traversa di Bonazzoli ci lascia l’amaro in bocca”.

Ci racconti la tua occasionissima di testa su cross di Pezzella in avvio di secondo tempo?

“Con le mie caratteristiche, forse potevo fare meglio e centrare la porta. Ho cercato di angolarla, ma purtroppo la palla è uscita. Il ruolo dell’attaccante è così: il gol può incidere sull’intera prestazione. Peccato che oggi non sia arrivato, si va avanti e si pensa alla prossima gara”.

Quanto sono importanti le tue caratteristiche in una squadra come la Cremo?

“Se il direttore sportivo e il mister mi hanno voluto mi fa piacere, perché significa che posso dare una mano con le mie caratteristiche, sicuramente diverse da quelle degli altri attaccanti della rosa grigiorossa. Oggi era la mia prima partita dall’inizio della stagione e ho cercato di andare oltre la fatica”.

Come ti sei trovato con Vardy?

“Nel primo tempo siamo andati un po’ più in difficoltà e sono arrivate tante palle in cui eravamo in inferiorità numerica. Meglio il secondo tempo, dove abbiamo avuto a disposizione più duelli individuali con gli avversari. Il mister alterna molto gli attaccanti. Io sto conoscendo i miei compagni e loro stanno conoscendo le mie caratteristiche”.

Cosa diresti ai tifosi dopo questo pareggio?

“I tifosi li dobbiamo solo ringraziare, sono dalla parte nostra, ci hanno caricato per tutta la partita e sono venuti a incitarci anche prima della gara durante l’allenamento al Centro Sportivo Giovanni Arvedi. L’obiettivo si raggiunge tutti insieme. I tifosi sono fondamentali per noi”.

