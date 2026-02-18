Un appello per la scuola primaria del Boschetto. Lo lancia una mamma, attraverso una petizione su change.org, che lascia intuire difficoltà all’avvio della classe prima nel prossimo anno scolastico. La scuola del quartiere, negli ultimi tempi è stata al centro del dibattito politico a causa delle polemiche sulla ristrutturazione.

“Nel cuore del nostro quartiere giace una scuola meravigliosa, la Scuola Primaria Boschetto, che si è sempre distinta non solo per l’eccellenza dei suoi insegnanti, ma anche per le ottime strutture di cui dispone”, comincia così il testo della petizione che chiede a genitori e membri della comunità “che il Comune e le autorità competenti compiano tutti i passi necessari per garantire l’avvio della classe prima. È un progetto che arricchirà la nostra comunità sotto vari aspetti ed eviterà che le recenti migliorie apportate alla scuola restino infruttuose”.

“La classe prima della primaria del Boschetto – si legge ancora – per l’anno scolastico 2026/2027 è un progetto che merita di essere realizzato. Tantissime famiglie hanno mostrato interesse per quest’opportunità educativa unica, che non solo contribuisce a formare la futura generazione, ma rafforza anche il tessuto sociale della nostra comunità.

“Sebbene la scuola abbia tutte le qualità per partire nel modo migliore, sembra che ci siano delle barriere amministrative che impediscono l’attivazione della classe. È fondamentale per i nostri bambini iniziare il loro percorso educativo in un ambiente sicuro e di qualità, vicino a casa, e dove possa svilupparsi un coinvolgimento comunitario che va oltre l’istruzione in sé”.

“Unisciti a noi nel chiedere ai dirigenti scolastici e alle autorità locali di attivare la classe e di non perdere questa opportunità preziosa per i nostri figli e per tutta la comunità. Firma questa petizione per sostenere la nostra causa”. Già 159 persone hanno sottoscritto la petizione.

Nei giorni scorsi anche il presidente del Quartiere Luigi Armillotta e il sindaco Andrea Virgilio avevano replicato agli attacchi del centrodestra (Forza Italia e FDI in particolare). In particolare, il primo cittadino: “La riqualificazione della scuola del Boschetto era attesa da anni. È stata realizzata dentro vincoli reali: quelli della Soprintendenza e quelli di costi molto elevati che non hanno consentito di eliminare totalmente le barriere architettoniche. L’accessibilità resta un obiettivo centrale, ma amministrare significa anche misurarsi con ciò che è tecnicamente e finanziariamente possibile.

Per questo la polemica gratuita di Forza Italia è strumentale. E c’è un punto che non va mai dimenticato: infangare interventi importanti solo per fare politica non offende l’Amministrazione, offende il quartiere e offende la città”

