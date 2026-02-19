Addio a Monsignor Soldi nella "sua" Sant'Abbondio: in mattinata i funerali con il Vescovo

Chiesa gremita, giovedì mattina, per l’ultimo, sentito saluto a Monsignor Giuseppe Soldi.

Classe 1931, Monsignor Soldi è nato Casalsigone – oggi frazione di Pozzaglio ed Uniti – l’11 maggio 1931; ordinato sacerdote nel 1957, ha iniziato il suo ministero come vicario, prima a Martignana Po (1957-1959) e poi a Casalmaggiore (1959-1967). È stato quindi parroco di Zangengo (1967-1973), Castelverde (1973-1987) e infine a Cremona nella parrocchia di Sant’Abbondio (1987-2010).

E proprio nella “sua” Sant’Abbondio, dove Soldi era parroco emerito, si sono tenuti in mattinata i funerali presieduti dal Vescovo di Cremona Monsignor Antonio Napolioni, alla presenza di tanti fedeli che lo ricordano con affetto.

“La vera vita è fatta di discendenza” ha detto mons. Napolioni “Da parroco aveva la vocazione e il desiderio della comunità, della famiglia, delle relazioni. Forse perché educato da una grande famiglia di famiglie, come il Casato Soldi. Un’esperienza di familiarità riconoscibile anche dal sorriso e dalle opere”. Poi il vescovo ha portato un ricordo personale: Ho un’ultima foto di don Giuseppe che gioca a briscola sereno, in casa di riposo. È bello pensare che Giuseppe ha obbedito a Mosè, si è affidato a Gesù e si è gettato tra le braccia di Maria, nella casa che è stata preparata per lui”.

Ricordato come un grande uomo di fede e di profonda devozione mariana, capace di intessere buone relazioni, stimato per l’impegno pastorale, l’attenzione caritativa e la forte spiritualità, era stato nominato canonico onorario della cattedrale di Cremona.

Per i suoi novant’anni, nel 2021, ha ricevuto anche gli auguri, tramite missiva, dal Pontefice Papa Francesco.

Da alcuni anni era “residente” alla Casa di Riposo la Pace di via Massarotti, dove si è spento – all’età di 94 anni – nella notte tra lunedì e martedì.

Al termine delle esequie, la salma sarà tumulata nel cimitero di famiglia a Cella Dati.

