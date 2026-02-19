Ultime News

Cronaca

Crollo passerella, Baroni: "Serve intervento rapido e riflessione su progetto VenTo"

di Laura Bosio

Il sindaco di Crotta d'Adda esprime preoccupazione per il crollo della passarella e chiede azioni rapide per la sicurezza del fiume e della comunità

L'intervento delle Forze dell'Ordine sul ponte
“Stamattina siamo stati svegliati dalla notizia che il terzo troncone della passarella della Ciclovia VenTo è caduto nel fiume” evidenzia il sindaco di Crotta d’Adda, Sebastiano Baroni, commentando l’accaduto con un certo sconforto.

“E’ una notizia che ci aspettavamo” continua il primo cittadino, che auspica un intervento rapido “per rimuovere i segmenti che sono rimasti aggrappati al ponte, che sono quelli che possono creare più problemi, perché rischiano di cadere a loro volta nell’alveo fiume, creando non poche problematiche, soprattutto in caso di piene”.

Insomma, per Baroni è urgente accelerare il più possibile sulla messa in sicurezza, soprattutto considerando che in caso di precipitazioni abbondanti potrebbe verificarsi un ingrossamento del fiume.

“Siamo in costante collegamento con le autorità” continua il sindaco. “Restiamo fiduciosi e con l’aspettativa che una volta eliminata questa struttura si vada poi a ragionare sulla situazione e sulle possibili soluzioni”, ma anche a fare “una riflessione complessiva sul Cantiere VenTo, sui reali benefici, e su come procedere”.

