La vicenda della scuola del Boschetto, dove è a rischio la partenza della classe prima a causa delle poche iscrizioni, approda anche sui banchi della politica. A intervenire è il consigliere comunale Paolo La Sala (Pd), che si unisce all’appello del Presidente del comitato di quartiere, Luigi Armillotta, invitando “le famiglie ancora indecise ad andare a visitare la struttura” sottolinea.

“Troveranno spazi nuovi e pronti ad accogliere i loro figli” continua. “Scegliere la scuola del Boschetto significa scegliere un percorso educativo che difficilmente si trova altrove, ma allo stesso tempo significa sostenere il quartiere e la vita della comunità”.

Per il consigliere, “la scuola è il cuore pulsante del quartiere”. E quella del Boschetto è “una struttura all’avanguardia, sicura e accogliente: tocca a noi, come comunità, darle vita. La forza della scuola del Boschetto risiede nella sua dimensione umana: in questa scuola ogni bambino è seguito in un ambiente familiare e stimolante. È un valore che va protetto, sapendo che la crescita dei nostri ragazzi si nutre anche della preziosa alleanza con l’Oratorio, punto di riferimento educativo e sociale che, completa quel percorso di comunità che rende unico il nostro quartiere”.

Non solo il contesto in cui i bambini crescono e si formano, quindi, ma anche “il luogo dove le famiglie si incontrano, si confrontano e creano quel tessuto che rende vivo il Boschetto”. Un punto centrale della vita del quartiere: “Cercare di non perdere una classe è il segno che la nostra comunità non si arrende all’idea di diventare un quartiere dormitorio, ma continua a scommettere sulle proprie radici e sul proprio futuro”.

La Sala replica inoltre a Forza Italia, che ha sollevato numerose polemiche nei giorni scorsi: “Cercando di attaccare l’amministrazione, spesso si finisce per causare problemi soltanto ai nostri concittadini” evidenzia. “Dispiace che qualcuno, che non ha mai frequentato il quartiere e non conosce la realtà quotidiana, abbia provato a scalfire l’immagine di questa scuola. Ma oggi la priorità non è la polemica, è il futuro dei bambini e della comunità. Un investimento sul territorio.

Il plesso è stato oggetto di una profonda riqualificazione intervenendo su efficienza energetica e sicurezza sismica. Tuttavia, per il prossimo anno scolastico, mancano ancora pochissime iscrizioni per garantire la formazione della classe prima. Non capita spesso di poter offrire ai propri figli una scuola completamente rinnovata sotto casa. Spesso, nel dibattito pubblico, ci si perde in piccole polemiche che rischiano di distogliere lo sguardo dal dato reale: l’Amministrazione ha creduto nel Boschetto con un investimento che veniva chiesto da oltre 10 anni” conclude il consigliere.

