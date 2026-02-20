Passi avanti per l’ingresso dell’infermiere di famiglia e comunità nel quartiere Boschetto. E’ stato approvato lo schema di contratto di comodato gratuito tra Comune e Asst di Cremona per l’utilizzo dei locali al piano terra del Centro Civico, da poco rinnovato accanto alla palestra.

Si tratta di una novità a Cremona, per rispondere alle necessità di un quartiere ormai sprovvisto del medico di base, ma anche l’anteprima di un modello di sanità territoriale destinato a diffondersi sempre più nel quadro della cronica carenza di medici di base e delle diverse esigenze sanitarie della società.

Gli infermieri di famiglia sono già attivi da tempo nella Casa di Comunità di via Belgiardino e offrono assistenza infermieristica territoriale e domiciliare per la gestione di patologie croniche, supporto alla fragilità e prevenzione. L’arrivo in un quartiere rappresenta dunque una novità, che era stata preannunciata la scorsa estate durante un convegno sugli sviluppi della medicina territoriale alle Colonie Padane.

Il Centro Civico di piazza Isidoro Bianchi, inizia così a riempirsi di contenuti: oltre al servizio infermieristico che verrà presentato ufficialmente tra qualche giorno, a breve tornerà operativo il Punto di ascolto Caritas, attraverso la formula del “patto di collaborazione” con il Comune, per intercettare le situazioni di fragilità.

Attualmente l’edificio ospita la sede del Comitato di Quartiere e il Centro sociale per anziani “G. Strozzi”, gestito dall’Associazione Unitaria Pensionati in convenzione con il Comune, oltre ad altre attività ricreative ed è oggetto di una sperimentazione inedita per la gestione dei Centri civici cittadini, con una formula che affida direttamente al Comitato di Quartiere il coordinamento delle attività e l’organizzazione interna.

