Cremonese

Cremonese, ecco i convocati per la gara con la Roma: sono quattro gli assenti

Non sono stati convocati dal tecnico Davide Nicola per il match dello stadio Olimpico i grigiorossi Baschirotto, Floriani Mussolini, Moumbagna e Collocolo

Baschirotto, assente contro la Roma
Ecco i grigiorossi convocati da mister Davide Nicola per Roma-Cremonese, sfida valida per la 26ª giornata di Serie A 2025-2026 in programma domenica 22 febbraio alle ore 20.45 allo “Stadio Olimpico”. Assenti: Baschirotto (problema muscolare che sarà rivalutato nei prossimi giorni), Moumbagna (affaticamento), Floriani Mussolini (affaticamento) e Collocolo.

PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava
DIFENSORI
5 Luperto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 25 Pavesi, 55 Folino
CENTROCAMPISTI
2 Thorsby, 3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo
ATTACCANTI
9 Djuric, 10 Vardy, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria

