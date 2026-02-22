Nicola: "Io mantengo il mio equilibrio, ora i dettagli saranno fondamentali"

La Roma vince 3-0 all’Olimpico, a commentare il ko in conferenza stampa il tecnico grigiorosso Davide Nicola, ecco le sue parole.

Quanto è difficile riattaccare la spina in un momento così complicato e dopo un avvio di campionato brillante come nel vostro caso?

“Con la Roma è difficile per tutti. Nonostante questo per 60 minuti abbiamo retto l’urto, tranne nei calci piazzati. Non è che se hai fatto punti prima, ora non ci credi più, ognuno fa punti quando può, obbiettivamente non è facile. Ora abbiamo il Milan, ma Genoa a parte, abbiamo affrontato le migliori del campionato nelle ultime cinque gare. Io continuo a mantenere il mio equilibrio, so che quando uno crede in quello che fa può ottenere risultati e sa trasmettere positività”.

Cremonese diversa nell’approccio contro una big, forse la lucidità è mancata negli ultimi 30 metri?

“Ci manca la capacità di spostare gli equilibri emotivi della partita. Il primo tempo è stata un match giocata con grande intensità, abbiamo avuto una grande occasione con Zerbin e una con Vardy, ma non le abbiamo sfruttate. Da qui in avanti i dettagli sono fondamentali, io credo nel lavoro settimanale. Stasera abbiamo avuto il piglio giusto, la nostra pecca è stata perdere reattività e lucidità sui calci piazzati. Dobbiamo anche imparare ad essere più incisivi”

Quanto ha pesato l’assenza di Baschirotto? Cosa ha detto alla squadra a fine partita?

“Io credo che questo sia il reale momento della Cremonese, la prima parte del campionato è stata straordinaria, ma la normalità è questa. Ad oggi credo che nonostante la mancanza di Baschirotto, Folino ha dimostrato di essere un giocatore interessante, per questo non penso agli assenti, ma a come performa chi scende in campo”.

In quale periodo della stagione è scattato un blackout?

“Non credo esista, abbiamo avuto una sequenza di avversari importanti, succede a tutti di trovare un ‘colpo’ con una squadra importante pensate al Parma stasera o noi alla prima di campionato. L’ultimo terzo di stagione parte con il Milan, poi avremo partite con squadre alla nostra portata e lì dovremo portare a casa punti”.

Come sta Payero?

“Ha preso un colpo al ginocchio e non è riuscito a continuare. Abbiamo recuperato Bondo che è un’altra risorsa. Andiamo avanti, nessuno mi fa cambiare idea: questa squadra ha i mezzi per arrivare all’obiettivo e deve avere entusiasmo. Se qualcuno non ci crede è un problema suo”.

