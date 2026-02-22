La Cremonese spreca e viene punita, all'Olimpico la Roma passa 3-0

Una prova ordinata, ma con tante occasioni sprecate e alcune ingenuità difensive. La Cremonese fallisce diverse chance e viene punita tre volte. All’Olimpico la Roma passa 3-0 grazie alle reti di Cristante, Ndicka e Pisilli.

Grigiorossi che amministrano bene l’avvio di gara. Nei primi 15 minuti i padroni di casa non riescono a rendersi pericolosi. La prima conclusione, non particolarmente insidiosa, arriva al 16’ da Celik, che spara ampiamente a lato dopo una serie di rimpalli. Al 25’ Luperto anticipa di testa Pellegrini sul cross di Zaragoza e per poco non beffa Audero, andando a centimetri dall’autogol. Sull’angolo seguente Koné calcia dal limite, colpendo in pieno il suo compagno di squadra Ghilardi. Al 34’ a provarci, direttamente da calcio di punizione, è Pellegrini, che mette alto con Audero in traiettoria. Al 35’ Mancini va più vicino al vantaggio, ma colpisce la traversa piena con un colpo di testa su cross di Zaragoza.

Dopo un primo tempo bloccato, Gasperini all’intervallo vira sul 4-2-3-1, inserendo El Aynaoui per Ghilardi. Dopo una manciata di secondi della ripresa Nicola perde Payero per infortunio, al suo posto Bondo. Al 53’ Malen accelera su Folino e ci prova da posizione impossibile, Audero respinge col piede. Al 59’ la Roma passa: angolo battuto dalla destra da Pellegrini, Cristante sul primo palo incorna e batte Audero per l’1-0. Al 65’ anche Ndicka ha un’ottima chance per andare in gol, ma non angola abbastanza il mancino, Audero respinge. Al 77’ arriva il raddoppio giallorosso, ancora su angolo: Cristante tocca di tacco sul primo palo, alle sue spalle sbuca Ndicka che a porta spalancata non può sbagliare. Al minuto 82 grande chance per Vardy che però, tutto solo contro Svilar, si fa rubare il pallone dal portiere avversario in uscita. All’84’ gran cross di Terracciano per Thorsby che, di testa tutto solo, mette alto. La Roma è più concreta e lo dimostra al minuto 86: Folino chiude su Malen, la palla arriva a Pisilli che di prima fa 3-0.

Un risultato troppo pesante per quanto visto in campo, sta di fatto che la Cremonese resta ferma a quota 24 punti, momentaneamente a +3 sulla zona calda della classifica, in attesa del derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Prossimo impegno per i grigiorossi domenica 1° marzo allo Zini contro il Milan.

© Riproduzione riservata