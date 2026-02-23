L'Intelligenza artificiale al servizio delle Pmi: a Il Bontà & Gusto Divino il corso

Innovazione e tradizione si incontrano a Il Bontà & Gusto Divino, la manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche italiane in corso alla Fiera di Cremona, con un focus sull’Intelligenza Artificiale come motore di crescita per le piccole e medie imprese.

Superare il sospetto verso le nuove tecnologie permette di alleggerire il carico di lavoro in molte realtà a conduzione familiare, che rispetto ai grandi colossi non dispongono di sufficienti risorse per gestire marketing, social media e promozione. In questa cornice si inserisce il Corso di IA per Piccole e Medie Imprese, promosso da Drop Inspire Action.

Il corso, ideato specificamente per imprenditori, manager e professionisti delle PMI del settore agroalimentare, si è concretizzato in una vera e propria esperienza sul campo. Dall’automazione dei processi alla gestione e analisi dei dati, fino all’impiego di strumenti generativi per il marketing e la comunicazione, il programma ha voluto mostrare ai partecipanti come trasformare la tecnologia in un supporto concreto alle attività quotidiane delle imprese che, fino ad oggi, non hanno mai pensato di utilizzare l’IA.

“Siamo una realtà che lavora al fianco delle imprese che costituiscono il tessuto imprenditoriale agroalimentare italiano – ha detto Claudio Mariani, Co-fondatore di Drop Srl con altri due soci – quelle realtà medio-piccole che solitamente non hanno le risorse, anche umane, per poter dedicare una persona alla scoperta e all’utilizzo dell’IA. La piccola cantina o il piccolo caseificio – ha proseguito – che sono qui presenti in fiera al Bontà, hanno lo stand gestito direttamente dai titolari.

Sono loro a parlare con i visitatori e i potenziali clienti, si preoccupano di ricontattarli e, una volta rientrati, spesso scrivono in autonomia anche i contenuti per un post social. Gestiscono tutto da soli – ha aggiunto Mariani – e per le loro dimensioni fanno fatica. Qui interviene l’IA, ma bisogna conoscere le piattaforme”.

Durante l’incontro, insieme agli esperti Drop, gli imprenditori hanno avuto modo di osservare in tempo reale come lavora l’Intelligenza Artificiale, per esempio come scrivere un prompt per ottenere più visite sul sito web, produrre video e contenuti “riuscendo ad ottimizzare al meglio tempo e risorse”, ha concluso Mariani.

La presenza di un focus dedicato all’Intelligenza Artificiale all’interno de Il Bontà & Gusto Divino testimonia la volontà della manifestazione di ampliare il proprio orizzonte: non solo vetrina di prodotti e territori, ma piattaforma di confronto sui temi che stanno ridefinendo il futuro delle imprese italiane. Accanto a degustazioni, masterclass e incontri con i produttori, il dialogo sull’innovazione digitale arricchisce il calendario, offrendo agli operatori strumenti utili per evolvere insieme al mercato.

Drop Inspire Action (www.digitaldrop.eu), realtà attiva nella consulenza strategica e nella transizione digitale delle organizzazioni, porta così in fiera la propria esperienza nel supporto alle aziende nell’adozione di tecnologie avanzate e nella creazione di soluzioni digitali innovative, contribuendo a rafforzare il legame tra tradizione produttiva e innovazione tecnologica.

