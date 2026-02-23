Ultime News

23 Feb 2026 Nuovo ingresso in Consiglio Comunale: a Barcellari subentrata Stella Bellini
23 Feb 2026 Addio al professor Albino Lanciani, docente dell'Anguissola: il saluto di amici e colleghi
23 Feb 2026 Olimpiadi: medaglia d'oro per il cibo Made in Italy, a firma di Elisabetta Salvadori
23 Feb 2026 Inflazione sotto controllo, ma tra gli alimentari il caffé segna un altro record
23 Feb 2026 Trasporto Pubblico: 35,3 milioni di euro all'Agenzia Cremona-Mantova
Politica

Nuovo ingresso in Consiglio Comunale: a Barcellari subentrata Stella Bellini

La consigliera del Partito Democratico era stata presente anche durante il secondo mandato Galimberti

Stella Bellini
A seguito alle dimissioni di Fabiola Barcellari, il Consiglio Comunale di lunedì si è aperto con la surroga della consigliera del Pd e l’ingresso di Stella Belini, prima dei non eletti nelle amministrative del 2024. Già presente nel secondo mandato Galimberti, Bellini, architetto, si è impegnata soprattutto sulle tematiche ambientali e su quelle relative ai diritti civili ed è vicina alle posizioni di Elly Schlein.

Alle ultime elezioni non era stata eletta per un solo voto.

 

