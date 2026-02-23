Nuovo ingresso in Consiglio Comunale: a Barcellari subentrata Stella Bellini

A seguito alle dimissioni di Fabiola Barcellari, il Consiglio Comunale di lunedì si è aperto con la surroga della consigliera del Pd e l’ingresso di Stella Belini, prima dei non eletti nelle amministrative del 2024. Già presente nel secondo mandato Galimberti, Bellini, architetto, si è impegnata soprattutto sulle tematiche ambientali e su quelle relative ai diritti civili ed è vicina alle posizioni di Elly Schlein.

Alle ultime elezioni non era stata eletta per un solo voto.

