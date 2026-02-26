Cremona Grand Prix 2026, presentato il calendario con 17 appuntamenti in provincia

Nel Salone dei Quadri di Palazzo Comunale a Cremona è stata presentata l’edizione 2026 del Cremona Grand Prix, circuito che mette in rete società e territori con un programma distribuito lungo tutto l’arco dell’anno.

A introdurre e moderare la conferenza è stata Anna Feroldi, che ha tracciato un primo bilancio: “La cosa è andata molto bene nel 2025 abbiamo avuto una presenza di circa 3000 runner su gare competitive e anche non competitive. Questa sera siamo qua a presentare l’edizione 2026 che innanzitutto si arricchisce di altre manifestazioni in un calendario sempre più ricco di eventi per dare un’opportunità sia ai competitivi e non competitivi di poter aderire e partecipare durante tutto l’anno”.

Il saluto dell’amministrazione è stato portato da Michela Cotelli, capo di gabinetto del sindaco. “Ci tenevo a portare il saluto del sindaco che è impegnato in una riunione e non è qui con noi in questo momento. Io mi sento innanzitutto di ringraziarvi perché non siete ospiti ma in qualche modo parte ormai di questo luogo e di queste iniziative. Credo che questi siano momenti importanti, non si parla assolutamente solo di sport ma di partecipazione, di stand e soprattutto di solidarietà. Grazie per essere qui oggi e in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti”.

A sottolineare il valore territoriale del circuito è stato l’assessore allo Sport Luca Zanacchi. “Sono molto contento di condividere con voi questa presentazione perché non si parla solo di competizioni di alto livello ma di persone che si allenano, ci credono e soprattutto si divertono. È un valore aggiunto per tutto il territorio e per il movimento della corsa. Probabilmente si è arrivati a mettere in rete un calendario territoriale che nella storia c’è stato e che ogni anno deve rinforzarsi e crescere. Davvero complimenti a tutti”.

Il lavoro di coordinamento è stato ribadito dal presidente di Marathon Cremona Ervano Vicini. “La prima cosa che viene in mente era includere tutti questi organizzatori e tutte le varie società con l’unico obiettivo di far crescere e organizzare un circuito che non è facile. L’obiettivo è far correre le persone. Quelli che non hanno le scarpe da ginnastica sono quelli che lavorano di più quel giorno e nei giorni precedenti, sono gli invisibili che permettono agli altri di divertirsi. Fanno un lavoro incredibile”.

Vicini ha poi aggiunto. “Quest’anno ho visto organizzate tutte le gare veramente molto bene. Chi era alla prima esperienza ha lavorato benissimo, chi aveva già esperienza ha mantenuto uno standard elevatissimo. Adesso bisogna mantenersi, il successo è arrivato e il territorio è coinvolto, i paesi sono coinvolti ed è una cosa bellissima. Il lavoro dei volontari, degli organizzatori e dei responsabili è indispensabile per la riuscita del circuito. Senza di loro non ci sarebbero queste manifestazioni”.

È stato inoltre ricordato che tutte le informazioni e le iscrizioni sono disponibili sui canali social e attraverso il calendario ufficiale, con collegamento diretto al sito dedicato.

È stato sottolineato come il Grand Prix non esisterebbe senza la loro passione, la competenza tecnica e la generosità nel mettere a disposizione tempo e volontari. Dietro ogni singola tappa ci sono mesi di lavoro spesso invisibile al grande pubblico. La collaborazione tra realtà diverse rappresenta la chiave per far crescere il podismo cremonese e consolidare un circuito che può contare su partner di alto profilo.

Ecco il calendario ufficiale 2026 del Cremona Grand Prix:

08 marzo – EL CIOSS – CROSS

08:30 – Annicco CR

campestre competitiva (6 Km)

12 aprile – CHARITY RUN

08:00 – Gadesco Pieve Delmona CR

competitiva (7 Km) e non competitiva (7 Km)

24 aprile – ACLI CONCA

18:30 – Cremona

competitiva (4,9 Km) e non competitiva (4,9 Km)

01 maggio – RUN FOR LILT

08:00 – Gerre de’ Caprioli CR

non competitiva (5 / 8 / 11 / 15 / 21 Km)

08 maggio – STRACASTEGNIN

18:30 – Castelverde CR

competitiva (7,5 Km) e non competitiva (10 Km)

10 maggio – TOUR DEL VIALE

08:30 – Persico Dosimo CR

non competitiva (10 Km)

17 maggio – 6° MEMORIALE ERMANNO DOSSENA

09:00 – Malagnino CR

non competitiva (4,5 / 10,5 Km)

23 maggio – TROFEO ANNICHETTA

18:00 – Annicco CR

competitiva (7,5 Km) e non competitiva (7,5 Km)

02 giugno – GIRO DELLA TORRE

08:30 – Persichello CR

non competitiva (6 / 12 Km)

07 giugno – STRAGUSSOLA

09:00 – Gussola CR

non competitiva (3 / 7 / 12 Km)

13 giugno – 5 PORTE

18:30 – Cremona

competitiva (10 Km) e non competitiva (10 Km)

19 giugno – SENTIERO DEL BRIGANTE NELLA VIA LATTEA

19:00 – Formigara CR

non competitiva (5 / 10 / 15 Km)

06 settembre – MARCIA DI S. CARLO

09:00 – Pieve Terzagni CR

non competitiva (5 / 10 / 16 Km)

04 ottobre – LA PADANA

07:00 – Cappella de Picenardi CR

competitiva (21 Km) e non competitiva (10 Km)

08 novembre – SELLER TEN

09:30 – Boschetto CR

competitiva (9,8 Km) e non competitiva (9,8 Km)

20 dicembre – CREMONA CRISTMAS RUN

Cremona – orario da definire

non competitiva (5 / 10 Km)

26 dicembre – CORSA DI SANTO STEFANO

08:00 – Cremona

non competitiva (6 / 10 / 16 Km)

