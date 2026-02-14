Il Marathon Cremona rinnova la fiducia al presidente Ervano Vicini

La conferma è avvenuta nel corso dell’assemblea dei soci, riunitasi venerdì 13 febbraio, presso la Confcommercio durante la quale si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali. La scelta dei soci conferma la volontà di dare continuità al lavoro svolto negli ultimi anni, sia sul piano sportivo sia su quello associativo.

“Ringrazio i soci per la fiducia – ha dichiarato Vicini –. Continueremo a lavorare per far crescere il gruppo, promuovere l’attività sportiva e rafforzare i valori che da sempre contraddistinguono Marathon Cremona”.

L’ASD Marathon Cremona prosegue così il proprio impegno nella promozione dello sport, del sociale e della corsa sul territorio cremonese, con particolare attenzione all’aggregazione e alla partecipazione dei soci.