Cremonese a caccia di un segnale forte contro il Milan in vista degli scontri diretti

Non può essere una settimana come le altre, perché quando ti ritrovi a dover preparare la sfida a una delle squadre più titolate al mondo inevitabilmente gli stimoli non possono venire meno. La Cremonese si appresta ad affrontare il Milan domenica allo Zini, nel lunch match delle 12:30, a caccia di un segnale forte contro un avversario di livello.

Dopo un periodo difficile, soprattutto in termini di risultati, i grigiorossi, reduci dal ko di Roma, sono chiamati a un altro impegno in salita contro la seconda forza del campionato. Un calendario complicato, in vista delle sfide decisive in chiave salvezza delle prossime settimane. Ma come spesso sottolinea mister Nicola, è inutile pensare troppo al futuro, è necessario mantenere il focus su ogni singola partita.

La Cremonese si troverà di fronte una squadra ferita dalla sconfitta casalinga contro il Parma. I rossoneri, prima dello stop dell’ultimo turno, avevano infilato 24 risultati utili consecutivi, con l’ultimo ko proprio contro la Cremonese all’andata, alla prima giornata di campionato. Il Milan ha faticato, spesso e volentieri, contro squadre che lottano per la salvezza. Un solo punto in due partite contro il Parma, i pareggi casalinghi contro Pisa, Sassuolo e Genoa, l’1-1 di Firenze. Non è un caso: la squadra guidata da Massimiliano Allegri è organizzata per non gestire sempre il possesso, ma per colpire negli spazi con giocatori rapidi e verticali. Un approccio che ha funzionato meglio negli scontri diretti ai vertici della classifica.

Ma la Cremonese non può fare calcoli, contro il Milan servirà una prestazione di livello. La famosa “scintilla” per invertire il trend può scattare anche in soli 90 minuti, per questo la sfida ai rossoneri rappresenta un passaggio importante della stagione, in vista poi della delicata trasferta di Lecce.

