Cremonese, esaurito il tesoretto: adesso non si può più sbagliare

Mai in questa stagione la Cremonese era stata così in basso in classifica. I grigiorossi hanno esaurito quel tesoretto di punti di vantaggio rispetto alla zona che scotta guadagnati nella prima parte di campionato. Piano piano le rivali nella lotta salvezza hanno ricucito lo svantaggio.

Battendo 1-0 il Pisa nel derby toscano, la Fiorentina ha agganciato Cremonese e Lecce a quota 24 punti. Dietro sono rimaste soltanto due squadre, Pisa e Verona, appaiate a quota 15 punti sul fondo della classifica. Servirebbe un’impresa per trarre in salvo queste ultime due squadre, mentre la lotta per evitare la terzultima posizione (anche quella comporta la retrocessione in Serie B) è più accesa che mai.

Oltre, ovviamente, a Lecce, Cremonese e Fiorentina, in ballo ci sono anche il Genoa e il Torino da poco affidato a D’Aversa che hanno soltanto 3 punti in più (27 in totale). In questo pacchetto di squadre, però, i grigiorossi sono sicuramente quelli che stanno attraversando il momento di maggiore difficoltà, visto che non vincono da ben 12 giornate, durante le quali hanno segnato solamente 3 gol.

E’ vero, come ha ricordato Nicola, che durante questo periodo di calo di rendimento i grigiorossi hanno incontrato praticamente tutte le big del campionato: Napoli, Juventus, Inter, Atalanta e Roma. I problemi nella produzione offensiva, però, sono un dato di fatto, al quale va posto rimedio al più presto. In arrivo, inoltre, c’è un’altra big del calibro del Milan, infuriato dopo il ko tra le polemiche con il Parma e determinato a vendicare il ko dell’andata.

Poi, però, le ultime undici giornate, altro concetto sottolineato da Nicola, metteranno di fronte alla Cremo avversarie alla portata e sarà lì che si deciderà tutto. In particolare, dopo lo scontro con i rossoneri, il calendario riserverà ai grigiorossi tre scontri diretti di fila, contro Lecce, Fiorentina e Parma. Incontri che Vardy e soci non potranno sbagliare, anche perché il famoso tesoretto di punti accumulato durante l’ottimo avvio di campionato è ormai andato in fumo.

