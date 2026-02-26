Ultime News

Sanremo 2026: la classifica della seconda serata

di Giovanni Rossi

Sul palco soltanto la prima metà dei big in gara. A votare le radio e il pubblico da casa

I cantanti in gara (foto: Instagram @sanremorai)
Si chiude la seconda serata del Festival di Sanremo 2026: un appuntamento decisamente più “rilassato” rispetto alla serata inaugurale, che aveva visto esibirsi a ritmo serrato tutti i 30 artisti in gara. Questa volta infatti sul palco è salita soltanto la metà dei big (l’altra metà si esibirà nel corso della terza serata).

Oltre a Carlo Conti e Laura Pausini, a condurre la serata l’attrice Pilar Fogliati, il comico Lillo e Achille Lauro, protagonista di un emozionante momento musicale dedicato alle vittime della tragedia di Crans-Montana.

Spazio anche alla gara dei giovani: passano alla finale, come da pronostico della vigilia, Nicolò Filippucci e Angelica Bove. A fine serata invece è stata svelata una seconda classifica provvisoria:

I CINQUE ARTISTI PIÙ VOTATI NELLA SECONDA SERATA

  • Tommaso Paradiso
  • LDA e Aka7even
  • Nayt
  • Fedez e Masini
  • Ermal Meta

Si tratta anche in questo caso di un ordine randomico e non di classifica. Le posizioni sono state individuate grazie al voto delle radio e al televoto da casa.

La canzone di Tommaso Paradiso, “I romantici” è firmata anche dal cremasco Davide Simonetta, già autore della canzone vincitrice di Sanremo 2023, Due Vite, di Marco Mengoni. Ma Cremona quest’anno è protagonista anche di un altro brano, quello di Mara Sattei: il videoclip ufficiale è stato girato all’Auditorium Arvedi del Museo del Violino.

© Riproduzione riservata
