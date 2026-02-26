Ultime News

Cronaca

Una vita spezzata: mesto via vai di giovani alla camera ardente per Davide Barbieri

di Giuliana Biagi

Domani, venerdì 27 febbraio alle 9, i funerali nella Chiesa di Cristo Re. Dolore e incrudelità tra amici e compagni di scuola

La camera ardente per Davide Barbieri (foto Gianpaolo Guarneri)
Un mesto via vai di giovani questo pomeriggio alla camera ardente di Davide Barbieri, il 18enne deceduto lunedì a seguito delle gravi ferite riportate nell’incidente stradale che l’ha visto coinvolto mentre percorreva via Sesto sulla sua moto. Amici e compagni di scuola del liceo Aselli, ma anche i coetanei dell’Anguissola, l’altro istituto superiore cittadino scioccato dalla tragedia, che si è stretto in un abbraccio virtuale a Giorgia, la sorella minore di Davide.

“Vicende come queste, che ci scuotono profondamente, ci dovrebbero aiutare a comprendere quanto preziosa sia la vita di ciascuno di noi, ma anche quanto sia fragile. Per questo dobbiamo avere cura gli uni per gli altri”, ha scritto all’indomani dell’incidente ai suoi studenti il preside dell’Aselli Alberto Ferrari.

Intanto si attende l’esito della perizia commissionata dalla Procura sull’esatta dinamica dell’incidente, avvenuta poco dopo le 13 sul rettilineo di via Sesto in direzione periferia.

Domani, venerdì 27  febbraio alle 9, i funerali nella Chiesa di Cristo Re.

 

