Davide Barbieri, un minuto di silenzio all'Aselli. Il funerale venerdì a Cristo Re

Un minuto di raccoglimento, mercoledì mattina alle 9.30 al liceo Aselli, la scuola che Davide Barbieri, morto lunedì pomeriggio a seguito di un incidente stradale in via Sesto a Cremona, frequentava. Era al quinto anno.

Un momento in cui tutta la scuola – tutti i ragazzi sono rimasti nelle rispettive classi – ha voluto ricordare questa giovane vita spezzata.

Un momento di riflessione sul valore prezioso della vita. E venerdì alle 9 nella chiesa del Cristo Re, in occasione dei funerali del giovane, i suoi amici potranno salutare Davide per l’ultima volta. Già da domani pomeriggio (giovedì) sarà allestita, all’ospedale Maggiore, la camera ardente a partire dalle 14.

“Non ci sono parole che possano colmare il senso di dolore e di smarrimento che proviamo- ha detto questa mattina il preside dell’Aselli Alberto Ferrari -. Mi permetto di ripetere qui quanto ho detto ai suoi amici – aggiunge Ferrari -: vicende come queste, che ci scuotono profondamente, ci dovrebbero aiutare a comprendere quanto preziosa sia la vita di ciascuno di noi, ma anche quanto sia fragile. Per questo dobbiamo avere cura gli uni per gli altri”.

