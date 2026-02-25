Ultime News

25 Feb 2026 Juvi, il capitano Panni: "Vittoria che vale quattro punti, orgoglioso della squadra"
25 Feb 2026 Casalbuttano, truffa a un anziano: 16 mila euro restituiti dai Carabinieri
25 Feb 2026 Cremona&Bricks 2026, appuntamento il 14 e 15 marzo a CremonaFiere
25 Feb 2026 Servizio di nettezza urbana, approvato il piano di lavoro per individuare il nuovo gestore
25 Feb 2026 Davide Barbieri, un minuto di silenzio all'Aselli. Il funerale venerdì a Cristo Re
Cronaca

Davide Barbieri, un minuto di silenzio all'Aselli. Il funerale venerdì a Cristo Re

di Simone Bacchetta

Giovedì invece sarà allestita, all’ospedale Maggiore, la camera ardente del giovane diciottenne a partire dalle 14

Davide Barbieri
Fill-1

Leggi anche:

Un minuto di raccoglimento, mercoledì mattina alle 9.30 al liceo Aselli, la scuola che Davide Barbieri, morto lunedì pomeriggio a seguito di un incidente stradale in via Sesto a Cremona, frequentava. Era al quinto anno.

Un momento in cui tutta la scuola – tutti i ragazzi sono rimasti nelle rispettive classi – ha voluto ricordare questa giovane vita spezzata.

Un momento di riflessione sul valore prezioso della vita. E venerdì alle 9 nella chiesa del Cristo Re, in occasione dei funerali del giovane, i suoi amici potranno salutare Davide per l’ultima volta. Già da domani pomeriggio (giovedì) sarà allestita, all’ospedale Maggiore, la camera ardente a partire dalle 14.

Fiori e candele giovedì mattina in via Sesto sul luogo del tragico incidente

“Non ci sono parole che possano colmare il senso di dolore e di smarrimento che proviamo- ha detto questa mattina il preside dell’Aselli Alberto Ferrari -. Mi permetto di ripetere qui quanto ho detto ai suoi amici – aggiunge Ferrari -: vicende come queste, che ci scuotono profondamente, ci dovrebbero aiutare a comprendere quanto preziosa sia la vita di ciascuno di noi, ma anche quanto sia fragile. Per questo dobbiamo avere cura gli uni per gli altri”.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...