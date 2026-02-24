Morte di Davide, la procura affida la ricostruzione dell'incidente a un perito

Mentre la città piange per la morte del giovane Davide Barbieri, proseguono le indagini sul tragico incidente che ha stroncato la sua giovane vita. Il pm che ha preso in mano la vicenda ha disposto una perizia per una ricostruzione precisa della dinamica del sinistro.

Secondo quanto emerso dai primi rilevamenti, affidati alla Polizia Locale di Cremona, sembra che il 18enne stesse viaggiando lungo la via Sesto, in direzione tangenziale, quando si è trovato davanti un’auto che stava svoltando a sinistra, in corrispondenza dell’incrocio con via Castelpiano. Il giovane si sarebbe quindi scontrato con la vettura, per poi ribaltarsi e terminare la propria corsa contro una vettura parcheggiata a bordo della carreggiata e un palo della luce.

Un impatto violentissimo, a seguito del quale il giovane ha perso il casco. A nulla sono valsi gli interventi dei soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica. E a nulla sono valsi neppure gli sforzi dei presenti, che gli hanno praticato il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi: soltanto due ore dopo il suo arrivo in ospedale, Davide è morto.

Ora gli investigatori dovranno fare luce su tutti i dettagli relativi al sinistro, per chiarire ogni responsabilità. Nel mentre la salma rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

