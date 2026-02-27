Sanremo 2026: chi sono i più votati della terza serata

Il Festival di Sanremo 2026 passa il giro di boa e si prepara per le ultime due serate. Nell’appuntamento di giovedì – che ha visto come conduttori oltre ai “fissi” Carlo Conti e Laura Pausini la supermodella russa Irina Shayk e il comico Ubaldo Pantani – si è esibita la seconda metà dei big in gara.

Spazio anche per la finale di Sanremo Giovani che ha incoronato Nicolò Filippucci con il brano – appaluditissimo – Laguna.

A fine serata invece è stata svelata una terza classifica provvisoria:

I CINQUE ARTISTI PIÙ VOTATI NELLA TERZA SERATA

Arisa

Sayf

Luchè

Serena Brancale

Sal Da Vinci

Si tratta anche in questo caso di un ordine randomico e non di classifica. Le posizioni sono state individuate grazie al voto delle radio e al televoto da casa.

Bottino magro, quantomeno in questa serata, per le canzoni scritte dai “nostri” autori cremonesi. Ma Cremona quest’anno è protagonista anche di un altro brano, quello di Mara Sattei: il videoclip ufficiale è stato girato all’Auditorium Arvedi del Museo del Violino.

