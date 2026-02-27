Sanremo, serata duetti: il ballerino che accompagna Patty Pravo si esibirà domenica al Ponchielli

È un’edizione del Festival di Sanremo ricchissima di collegamenti con Cremona e il suo territorio: ci sono cinque canzoni in gara scritte da autori “nostrani” (quella con più possibilità di entrare nella cinquina finale è “I romantici”, di Tommaso Paradiso). C’è un musicista cremasco nell’orchestra (Fabio Crespiatico di Pandino, clicca qui per saperne di più); c’è addirittura un videoclip ufficiale girato all’Auditorium Arvedi del Museo Del Violino.

Non finisce qui: nel corso della quarta serata, quella del venerdì ormai da tradizione dedicata ai duetti, vedremo esibirsi Timofej Andrijashenko. Si tratta del primo ballerino del Teatro Alla Scala di Milano, che domenica 1 marzo sarà in scena al Ponchielli di Cremona insieme alla moglie Nicoletta Manni, étoile anch’ella nel teatro simbolo della città meneghina.

Andrijashenko accompagnerà Patty Pravo in quello che si preannuncia come un omaggio elegante e delicato alla grande Ornella Vanoni, recentemente scomparsa. Patty Pravo canterà infatti Ti lascio una canzone. Ad impreziosire questo momento sarà, appunto, la danza di Timofej Andrijashenko.

E domenica al Ponchielli, lasciato il palco dell’Artiston, un altro appuntamento imperdibile: La Gioia di Danzare in scena alle 18:00. Lo spettacolo propone un programma di ispirazione classica arricchito da nuove proposte con brani tratti da classici intramontabili affiancati da coreografie contemporanee.

