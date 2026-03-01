La rivelazione di Sanremo 2026 è Sayf: eccolo l’estate scorsa a Cremona

È la vera rivelazione del Festival: Sayf, artista italo-tunisino in gara a Sanremo 2026 con il brano “Tu mi piaci tanto” ha raggiunto il secondo posto nella classifica finale.

Un successo innanzitutto di pubblico: scorporando le classifiche e analizzando soltanto quella del televoto, si scopre infatti che Sayf è stato il preferito nel voto da casa, con una percentuale più alta di quella ottenuta dal vincitore Sal Da Vinci (che, dunque, ha trionfato grazie alla media con i voti più alti delle radio e della stampa).

Un volto, quello di Sayf, decisamente poco conosciuto fino a qualche giorno fa. Ma il giovane artista – che ha fatto breccia nel cuore del pubblico grazie anche alla presenza per tutta la settimana della madre – è già stato in concerto a Cremona.

Giovedì, 10 luglio 2025: nel backstage del Tanta Robba Festival, da sempre fucina di talenti che poi si rivelano di successo, c’è un semi-sconosciuto Sayf. A lui, come a tutti gli altri artisti della rassegna, viene regalata una maglia personalizzata della Cremonese: l’occasione è la recente promozione in serie A, avvenuta poche settimane prima.

Sayf riceve con piacere la maglia e posa per qualche foto davanti al team del festival e ai giornalisti. Poi il concerto, davanti a centinaia di persone.

La storia si ripete: così come già accaduto nel 2025 con Lucio Corsi, per il secondo anno consecutivo un artista di fatto sconosciuto al pubblico di massa che nell’estate prima del Festival si era esibito al Tanta Robba, arriva in riviera e conquista pubblico e medaglia d’argento.

