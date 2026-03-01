Morten Thorsby torna a casa in bicicletta dopo Cremonese-Milan

Dopo 90 minuti di grande intensità contro la seconda forza del campionato, il ritorno a casa è in bicicletta. Protagonista di questa curiosa vicenda è Morten Thorsby, centrocampista della Cremonese, che dopo aver affrontato avversari di livello mondiale come i giocatori del Milan, basti pensare a Luka Modric, ha scelto di rientrare a casa in bici, lontano dai riflettori.

Il norvegese, fermato da alcuni tifosi all’uscita dello stadio, si è concesso con grande disponibilità per autografi e selfie, dimostrando semplicità e attenzione verso il pubblico. Un gesto spontaneo che sa di calcio d’altri tempi, capace di trasmettere valori positivi e di avvicinare ancora di più le persone a questo sport.

