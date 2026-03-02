Cremonese, prestazione positiva: contro il Milan sconfitta a testa alta

Una gara preparata bene: tanta intensità, qualità e qualche occasione non capitalizzata. La Cremonese gioca alla pari con il Milan per 90 minuti, ma allo scadere incassa i due gol della beffa da Pavlovic e Leao.

Grigiorossi che partono con il giusto piglio e accarezzano il vantaggio al 26’: cross dalla sinistra di Pezzella, Bonazzoli colpisce a botta sicura, ma la deviazione di Bartesaghi impedisce al pallone di centrare la porta. Pochi secondi dopo Vandeputte mette dentro dalla destra, dopo un rimpallo Vardy prova la conclusione al volo, andando vicino al bersaglio grosso. A questo punto il Milan crea tre grosse chance. La prima con Leao che, servito in profondità da Fofana, si trova solo di fronte ad Audero, ma mette incredibilmente fuori. Poco dopo anche Pulisic si trova a tu per tu con il portiere grigiorosso, che in uscita compie un intervento straordinario e mette in corner. Nel finale di primo tempo Fofana prova a mettersi in proprio, Audero si allunga e salva il risultato.

Nella ripresa Rabiot supera Bianchetti e serve Leao che, nell’anticipare Audero, mette alto a porta spalancata. La Cremonese però è viva e sfiora il vantaggio grazie alla punizione di Vandeputte che trova la testa di Luperto, Maignan con un grande intervento blocca in due tempi. Al 90’ ecco la beffa: Modric crossa dalla sinistra, spizzata di De Winter, Pavlovic sul secondo palo sblocca il match con la spalla. I ragazzi di Nicola si sbilanciano, a caccia del meritato pari, e incassano il 2-0: Fullkrug anticipa di testa Terracciano, Nkunku vola in campo aperto verso Audero e serve Leao che a porta libera chiude la partita.

Cremonese che avrebbe meritato sicuramente di più per quanto dimostrato nell’arco dei 90 minuti. Grigiorossi che restano fermi a quota 24 punti, ma con una prestazione positiva, contro una big, utile per preparare al meglio lo scontro salvezza di domenica 8 marzo, in trasferta contro il Lecce.

