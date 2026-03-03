Sei scuole del Nord Italia protagoniste del contest di robotica Lego di Cremona&Bricks

Arrivano da Verona, Milano e dalla provincia di Cremona le scuole protagoniste del contest “Progetta una lezione Stem con Lego® Education”, ospitato all’interno di Cremona&Bricks, in programma il 14 e 15 marzo presso CremonaFiere.

Sono sei le classi partecipanti, provenienti da sei istituti del Nord Italia: IC Lorenzi (Fumane, Verona), IC Diotti(Casalmaggiore, Cremona), IC Scialoia (Milano), IC Cremona 1 e IC Cremona 3 (Cremona). Una partecipazione che conferma la vivacità e l’attenzione verso la didattica innovativa in diversi territori lombardi e veneti.

Il contest, giunto alla quarta edizione, rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare le competenze digitali degli studenti e mostrare come la robotica educativa possa diventare un potente strumento per sviluppare logica,collaborazione e spirito innovativo. I progetti in gara testimoniano, infatti, la capacità delle scuole di trasformare la tecnologia in un linguaggio espressivo, capace di raccontare storie, creare giochi, simulare processi complessi e dare forma a idee originali.

Tra i progetti in concorso, la classe 2A della scuola secondaria di primo grado dell’IC Lorenzi di Fumane (Verona) propone una macchina autonoma a guida cromatica dotata di un avanzato sistema multisensore anticollisione: il veicolo è in grado di seguire percorsi colorati e reagire agli ostacoli, dimostrando un utilizzo consapevole dei sensori e della logica di controllo.

La classe 1D dell’IC Diotti di Casalmaggiore ha invece realizzato una giostra da Luna Park automatizzata perfettamente funzionante, completa di biglietteria. Un progetto che integra meccanica e programmazione, con particolare attenzione anche all’esperienza dell’utente.

Da Milano, la classe 1C della secondaria di primo grado Buonarroti – IC Scialoia – porta in scena un vero e proprio concerto robotico: una batteria automatizzata e un pianoforte laser suonano insieme, offrendo un esempio concreto di come la robotica possa dialogare con la musica in modo creativo e sorprendente.

Le classi 5A e 5B della primaria Capra Plasio – IC Cremona 1 – hanno invece reinterpretato alcuni giochi tradizionali in chiave robotica, realizzando un calcio balilla automatico, un flipper interattivo e una pista di Formula Uno programmata per simulare gare e sorpassi.

Infine, l’IC Cremona 3 partecipa con due progetti distinti: la classe 5A della primaria Stradivari presenta una storia animata ambientata su un’isola nell’oceano, in cui i personaggi prendono vita grazie ai meccanismi Lego e alla programmazione; la classe 3B propone “Brain-Lab”, una serie di modellini che simulano il funzionamento di un processore centrale ispirato al cervello umano, capace di integrare segnali in entrata, elaborarli e generare risposte in uscita, creando un ponte tra informatica e neuroscienze.

Le fasi finali del contest sono in programma per il pomeriggio di domenica 15 Marzo, nell’area Eventi di Cremona&Bricks. I finalisti, selezionati da una giuria tecnica, presenteranno al pubblico i propri progetti e il percorso seguito in classe per la realizzazione delle diverse fasi di costruzione. Tutti gli alunni e i docenti partecipanti all’iniziativa, sono invitati a partecipare al momento conclusivo dell’iniziativa.

© Riproduzione riservata