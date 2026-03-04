Carabinieri, Medaglia Mauriziana per i Tenenti Colonnelli Placidi e Girardi

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cremona, Colonnello Paolo Sambataro, ha consegnato al Tenente Colonnello Alessandro Placidi, Capo Ufficio Comando, e al Tenente Colonnello Massimiliano Girardi, Comandante del Reparto Operativo, il diploma di conferimento della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, onorificenza istituita il 19 luglio 1839, recante l’effige di San Maurizio, protettore delle Regie Armi, che viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica e su proposta del Ministro della Difesa, a Ufficiali e Marescialli che hanno raggiunto i 50 anni di meritevole carriera militare, calcolata sommando gli anni di servizio con quelli trascorsi al comando di reparti dell’Arma.

Il Tenente Colonnello Alessandro Placidi si è arruolato nel 1987 e si è laureato in Sociologia ad indirizzo comunicazione e mass-media all’Università “Carlo Bo” di Urbino e in Scienze dell’Amministrazione all’Università di Siena. Successivamente ha frequentato il Corso di perfezionamento in Sicurezza Interna e Internazionale della LUISS di Roma e il Corso di alta formazione in Esperto in comunicazione e relazioni pubbliche o istituzionali della IUL di Firenze. Dopo la Scuola Ufficiali dei Carabinieri ha frequentato il corso presso il CoESPU-Center of Excellence for Stability Police Units di Vicenza per l’impiego nelle unità di polizia specializzate nelle operazioni di crisi internazionale e il Corso d’Istituto per Ufficiali superiori a Roma. Tra le varie specializzazioni anche quelle in Antisofisticazioni e Sanità (equipollente al Diploma Universitario di Tecnico della prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro) per l’impiego nei NAS e di docente per la Sicurezza sui luoghi di lavoro. Prima di approdare a Cremona, dal 2006 al 2010 ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile di Marsala (TP), dal 2010 al 2012 ha ricoperto l’incarico di Ufficiale addetto alla Sezione Operazioni e Informazioni dello Stato Maggiore della Legione Carabinieri Lombardia a Milano, dal 2012 al 2015 ha comandato il Nucleo Operativo Ecologico di Brescia e dal 2015 al 2024 ha ricoperto l’incarico di Capo Sezione Operazioni e Logistica del Comando Provinciale di Brescia anche con funzioni di Energy Referent. Nel suo curriculum spiccano due encomi per brillanti operazioni di polizia giudiziaria concessi dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e dal Comando Legione Carabinieri “Sicilia”.

Nato a Parma 51 anni fa, sposato e padre di una figlia, laureato in Scienze Politiche, il Tenente Colonnello Massimiliano Girardi si è arruolato nel gennaio 1994 e, dopo la frequenza del corso per Allievi Ufficiali di Complemento presso la Scuola di Artiglieria di Bracciano, è giunto ala Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Al termine del corso, ha prestato servizio come comandante di Plotone presso il 9° Battaglione di Cagliari fino al 1995, lavorando per circa sei mesi presso il Nucleo Interforze di vigilanza al super carcere dell’Asinara. Dal settembre 1995 ha prestato servizio per un anno presso lo Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori “Sardegna”. Dal 1996 al 1997 ha frequentato il corso applicativo presso la Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e, a fine corso, è stato destinato al comando della 1^ Sezione del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Palermo. Dopo un anno e mezzo è stato nuovamente destinato allo Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori “Sardegna” dove è rimasto per due anni, partecipando all’operazione “Primavera”, vasta operazione di polizia condotta nel 2000in Puglia per contrastare il contrabbando di sigarette. Nel settembre 2000 è stato trasferito al Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Torino dove ha comandato la 3^ e la 2^ Sezione, poi nel settembre 2002 ha assunto il comando della Compagnia di Canelli (AT) per due anni. Dal 2004 al 2013 ha prestato servizio presso la Scuola Allievi Carabinieri di Fossano (CN) come Comandante di Compagnia e istruttore. Dal 2013 al 2017 ha comandato la Compagnia Carabinieri di Alessandria e dal 2017 al 2021 ha assunto l’incarico di Capo Sezione Ordinamento e Addestramento dell’Ufficio OAIO del Comando Legione Carabinieri “Piemonte”. Dal settembre del 2021 è al comando del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Cremona.

Nella cerimonia odierna, svoltasi alla presenza di tutti gli Ufficiali del Comando Provinciale, il Col. Sambataro ha formulato a nome di tutto il personale dell’Arma cremonese le congratulazioni per l’importante e non comune traguardo raggiunto dai due Tenenti Colonnelli, sottolineando come la Medaglia Mauriziana rappresenti una delle più alte onorificenze militari conferite dallo Stato italiano, simbolo di dedizione, professionalità e fedeltà al servizio. La consegna rappresenta un momento di particolare valore istituzionale e umano, indirizzato a riconoscere l’impegno di chi, per decenni, ha servito con onore l’Arma dei Carabinieri e la collettività.

