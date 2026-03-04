Rapina in centro, secondo arresto: è un uomo di 34 anni, era fuggito a Dublino

L’instancabile attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cremona ha portato alla definitiva chiusura del cerchio sulla violenta rapina avvenuta il 9 ottobre 2025 in via XI Febbraio.

In quella drammatica circostanza, una donna di 73 anni fu vittima di un colpo messo a segno da due uomini in concorso. Dopo mesi di indagini serrate e analisi meticolose, i militari dell’Arma sono riusciti a ricostruire i movimenti dei responsabili, portando lo scorso 23 febbraio 2026 all’arresto del primo complice, rintracciato a Gravellona Toce (VB).

La svolta decisiva per il secondo sospettato è arrivata grazie alla proposta di Mandato d’Arresto Europeo avanzata dai Carabinieri di Cremona ed emessa dal GIP del locale Tribunale.

Questa sinergia ha permesso alla polizia irlandese di individuare e arrestare un uomo di 34 anni a Dublino, dove si era rifugiato.

Attualmente sono in corso le valutazioni per l’estradizione in Italia, coordinate dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Si è trattata di una sinergica attività di cooperazione internazionale, che sottolinea l’efficacia del coordinamento transnazionale tra forze di polizia.

© Riproduzione riservata