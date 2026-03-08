Ultime News

Cremonese, a Lecce sale la tensione per lo scontro diretto

di Simone Guarnaccia

A Lecce cresce l’attesa per lo scontro diretto con la Cremonese: al Via del Mare punti pesanti in palio e una tappa chiave nella corsa salvezza

Il gol di Sanabria nel match d'andata
Una città in fermento per una sfida che può pesare molto sul finale di stagione. A Lecce non si parla praticamente d’altro: per le vie del centro, nei ristoranti, nei bar. La partita contro la Cremonese è diventata l’argomento dominante del fine settimana.

La sfida tra i salentini e i grigiorossi rappresenta infatti uno snodo importante del campionato in ottica salvezza. Non è una gara decisiva in senso assoluto, ma è uno di quei passaggi che possono indirizzare il cammino delle due squadre.

Passeggiando per il centro storico o lungo le strade che portano allo stadio si percepisce l’importanza della gara. La partita del Via del Mare occupa gran parte dei discorsi dei tifosi, tra le cene del sabato sera e le colazioni della domenica mattina. Alle 12:30 Lecce e Cremonese si giocano molto: punti pesanti e un pezzo importante del proprio percorso. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. E a Lecce l’attesa continua a crescere.

© Riproduzione riservata
