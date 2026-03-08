Le pagelle di Lecce-Cremonese: i voti dei grigiorossi
La Cremonese perde a Lecce tra difficoltà difensive e poca incisività. Positivi solo Bonazzoli, autore del gol, e Djuric, che cambia la gara nella ripresa
AUDERO 5 – La sua uscita imprecisa su Pierotti porta al gol che sblocca la partita.
BIANCHETTI 5,5 – Fatica molto nel primo tempo, da quella parte il Lecce si rende pericoloso.
FOLINO 5,5 – Lotta con Stulic e Cheddira, ma la tenuta difensiva di reparto non brilla.
LUPERTO 5,5 – Non è particolarmente efficace su alcune chiusure.
BARBIERI 5 – Banda vince troppi duelli in fascia.
THORSBY 5,5 – Meno brillante del solito, viene sostituito all’ora di gioco.
VANDEPUTTE 5,5 – Da un giocatore del suo livello tecnico è normale attendersi più incisività.
MALEH 6 – L’ultimo a mollare, lotta su ogni pallone.
PEZZELLA 5,5 – Difende su Pierotti, ma non brilla in fase di possesso.
BONAZZOLI 6,5 – Torna al gol e ci crede fino all’ultimo pallone.
VARDY 5 – Ha una buona chance nel primo tempo, sostituito all’intervallo anche per un colpo subito alla coscia.
DJURIC 6,5 – Cambia la partita nella ripresa e serve l’assist a Bonazzoli.
PAYERO 5,5 – Ha delle buone situazioni pericolose a favore, non le sfrutta.
ZERBIN 5,5 – Inizia bene la ripresa, poi cala di intensità.
OKEREKE 6 – A sinistra fornisce nuove caratteristiche alla fase offensiva grigiorossa.
SANABRIA 6 – Di fatto si procura un rigore decisivo che però non viene assegnato.