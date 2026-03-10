Cremonese, nelle ultime tre gare incassati quattro gol su calcio d'angolo

Quattro gol incassati su calcio d’angolo nelle ultime tre partite che hanno fatto malissimo alla Cremonese. Un problema da risolvere al più presto, come ha ammesso lo stesso tecnico Davide Nicola al termine del match del “Via del Mare”, ma che intanto hanno dato una spallata ai grigiorossi, facendoli precipitare in zona retrocessione.

Il primo campanello dall’allarme era suonato allo stadio Olimpico nella sfida contro la Roma. In quel caso la squadra di Nicola era riuscita a contenere per un’ora i giallorossi, che con il passare del tempo stavano faticando sempre di più a trovare soluzioni per perforare l’assetto difensivo della Cremo. Ma a rompere l’equilibrio a favore della squadra di Gasperini sono stati due gol, firmati da Cristante e Ndicka, arrivati nel giro di poco più di un quarto d’ora (tra il 59′ e il 77′) sugli sviluppi di due calci d’angolo.

Nel turno successivo, la Cremonese c’è ricascata di nuovo, contro il Milan. Quando ormai i grigiorossi stavano assaporando il gusto di un prestigioso pareggio strappato ai rossoneri, ecco che al 90′ la squadra di Allegri è riuscita a rompere l’equilibrio con Pavlovic, sempre sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina.

Contro il Lecce, si è vista da subito una gara bloccata, con due squadre attanagliate dalla paura di perdere un confronto importantissimo. Soltanto un episodio, una palla inattiva, poteva sbloccare il match e così è stato, con il colpo di testa vincente di Pierotti su corner di Gallo al 22′ che ha indirizzato la partita, complice anche un errore in uscita di Audero.

Nelle ultime tre gare, la Cremo non ha fatto tesoro dei propri errori, facendosi punire dalle squadre avversarie per ben quattro volte nella stessa maniera.

I grigiorossi, quando mancano 10 giornate al termine del campionato, ora sono da soli al terzultimo posto con 24 punti. Davanti, con un solo punto in più (25), c’è una Fiorentina che nel prossimo turno sarà proprio ospite dei grigiorossi allo Zini. Il Lecce, invece, con il successo nello scontro diretto di domenica scorsa si è portato a quota 27, a +3 rispetto a Bianchetti e compagni.

