Cremonese, ko a Lecce tra rimpianti: pesa il primo tempo e il rigore negato nel finale

Primo tempo complicato, reazione nella ripresa e un rigore non concesso nel finale. Questa in sintesi la partita della Cremonese, che perde lo scontro diretto con il Lecce. Al Via del Mare finisce 2-1 per i padroni di casa, risultato che lascia i grigiorossi al terzultimo posto in solitaria.

La prima chance è proprio per la Cremo, con il colpo di testa di Thorsby che termina a lato di poco. Al 22’ a sbloccarla sono però i salentini con Pierotti, che svetta di testa tra Luperto e Bianchetti e anticipa Audero per l’1-0. I ragazzi di Nicola incassano il colpo e subiscono anche il 2-0. Bianchetti intercetta con il braccio una conclusione ravvicinata di Stulic: per l’arbitro è rigore. Dagli undici metri il serbo spiazza Audero e raddoppia.

All’intervallo Nicola cambia: triplice sostituzione e passaggio al 4-4-2. Proprio dal subentrante Djuric nasce la rete che riapre la partita: spizzata del bosniaco per Bonazzoli che col mancino trafigge Falcone per il 2-1. Djuric poco dopo prova addirittura la magia in rovesciata, ma il portiere dei salentini blocca in due tempi. A tre minuti dalla fine Siebert rinvia sulla mano di Payero, la traiettoria inganna Falcone, ma il gol viene annullato. In pieno recupero ennesima sponda di Djuric per Payero che controlla ma calcia centrale, ci prova poi Bonazzoli, Falcone salva sulla linea. Sull’ultimissima palla della partita Gaby Jean atterra Sanabria in area, ma il direttore di gara, senza alcuna revisione al Var, decide di non concedere alla Cremo un rigore netto.

Finisce così, tra polemiche e rimpianti, lo scontro salvezza. La Cremonese viene superata da Lecce e Fiorentina, che ha pareggiato con il Parma. Grigiorossi a -1 dai viola che occupano l’ultima posizione disponibile per la salvezza.

